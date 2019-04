Cu ce se ocupa Paula, sora Claudiei Pavel-Cream? Nu se da jos din pat pentru mai putin de 300 euro

Paula Pavel a participat la mai multe emisiuni pentru a vorbi despre sora ei. Pana acum! De data aceasta, Paula este chiar ea concurenta intr-un show tv, de unde insa sora ei a fost eliminata. Nici nu a intrat bine in show, ca Paula Pavel a si facut acuzatii grave. Ea a sustinut ca un alt concurent i-ar fi pus ceva in mancare Claudiei, care a iesit bolnava din ferma.

Toata lumea a banuit ca acuzatiile sunt indreptate catre Brigitte Sfat, care a avut mai multe conflicte cu artista.

Paula Pavel, sora lui Cream, a lucrat pentru vedete de la Hollywood

Paula nu este doar sora Claudiei Pavel, cea care are grija de baietelul cantaretei cand aceasta este plecata cu diverse contracte. Paula este make-up artist si se pare ca unul extrem de apreciat daca e sa ne luam dupa declaratiile acesteia.

Pe vremea cand Cream se afla in SUA si sora ei era acolo si, asa cum sustine, ar fi machiat in acea perioada chiar si vedete de la Hollywood. De cand este in tara, Paula Pavel ar avea cliente exclusiviste, iar tariful ei ar fi unul pe masura, asa ca, spun surse din apropierea acesteia, nici nu se da jos din pat pentru mai putin de 300 de euro.

