Cu ce se ocupa sotia lui Firicel din "Las Fierbinti" dincolo de filmarile pentru celebrul serial

Firicel din ''Las Fierbinti'' este casatorit cu una dintre cele mai indragite personaje de pe micul ecran. Putina lume stie, totusi, cu ce se ocupa sotia cunoscutului personaj atunci cand nu filmeaza pentru Pro TV. Pe numele ei, Liliana Mocanu, este angajata la Teatrul de Revista ''Constantin Tanase'' si se bucura de o prezenta ridicata in mai multe spectacole. Aceasta interpreteaza diferite roluri, canta sau chiar danseaza. In plus, face acelasi lucru si in spectacolul „Bucuresti – Je Taime", de la Circul Metropolitan Bucuresti. Pana acum a jucat in mai multe proiecte printre care „Calatorie de vis" (2004), „Margo&rdquo ...