Cu ce trebuie sa freci cada, gresia, blatul din bucatarie si cabina de dus pentru a fi imaculate?

In data de 8 noiembrie, in fiecare an, crestin ortodocsii sarbatoresc ziua ARHANGHELILOR MIHAIL si GAVRIL, despre care se spune ca ar fi capeteniile ingerilor. In sambata de dinaintea sarbatorii ARHANGHELILOR MIHAIL si GAVRIIL se dau pomeni de sufletul mortilor, ziua numindu-se "Mosii de Arhangheli".