Cu cine seamana? Ducele si ducesa de Cambridge și-au prezentat cel de-al treilea copil / VIDEO

Ducele şi ducesa de Cambridge l-au prezentat lumii pe fiul lor nou-născut, pe treptele spitalului Lindo Wing, scrie BBC.

Cuplul a salutat mulţimea şi pe reprezentanţii presei şi s-a lăsat fotografiat pe scările spitalului în timp ce mulţimea şi-a manifestat bucuria.

Palatul Kensington a anunţat că Ducele şi Ducesa vor părăsi spitalul în această seară, scrie news.ro.

Mai devreme, prinţul George şi prinţesa Charlotte i-au făcut o vizită fratelui lor. Potrivit Palatului Kensington, ei au transmis mulţumirile lor echipei medicale pentru îngrijirile pe care le-au primit. "Ei vor de asemenea să mulţumească tuturor pentru urările căduroase".

"Ducesa de Cambridge a născut în siguranţă un băiat, la ora locală 11.01. Copilul are 3,800 de kilograme. Ducele de Cambridge a fost prezent la naştere. Alteţa sa şi copilul se simt bine", a anunţat luni Palatul Kensington pe Twitter.

Nou-născutul este al cincilea în ordinea succesiunii la tron, după bunicul lui (prinţul Charles), tatăl lui (prinţul William), şi după fraţii lui mai mari (prinţul George şi prinţesa Charlotte).

Numele prinţului va fi anunţat în curând.

JUST IN: Kate Middleton, Prince William leave hospital after welcoming baby boy https://t.co/JnzMHHvBMB pic.twitter.com/G5um1Mq5uf

Awwww! Kate Middleton and Prince William show off their new son, #RoyalBaby number 3! pic.twitter.com/zvlz2s1aji