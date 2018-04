Cu ea a fost inselata Loredana Chivu de iubit! Zici ca e sora geamana a vedetei

Loredana Chivu s-a despartit de iubitul ei, Mihai, chiar dupa Paste. Blondina a fost inselata, se pare, iar cea pe care a ales-o seamana izbitor cu Loredana Chivu!

Loredana Chivu a fost inselata de iubitul Mihai, se pare, cu o femeie care-i seamana! Tanara si Mihai ar avea o relatie de cateva luni.

Loredana Chivu traieste una din cele mai cumplite perioade din relatia cu Mihai, tanarul langa care si-a facut planuri mari de viitor, mai exact, nunta, casa si copii. Imediat dupa Paste, blondina a pus punct relatiei cu el, dupa ce a aflat ca o insala de cateva luni cu o alta tanara care ar fi chiar cunostinta de-a Loredanei. Vedeta a luat foc cand a aflat ca iubitul ei ar avea o alta relatie in paralel si s-a enervat si mai tare cand a auzit ca toti prietenii comuni stiau si mai putin ea.

Mai mult, Lore ar fi aflat si cat de urat a vorbit-o la cea cu care avea o relatie pe ascuns. Prietenii vedetei nu inteleg insa de ce Mihai s-a cuplat insa cu o femeie care o copiaza pe Loredana nu numai la stilul vestimentar si look, sau tatuaje, ci si la pozitiile in care se pozeaza. Tanara ar fi fost bruneta initial, insa, de o perioada s-a vopsit blonda exact ca Loredana Chivu. La fel ca vedeta, femeia a trecut si ea pe la cabinetele medicilor esteticieni se pare sa-si faca una alta.

Conform surselor din anturajul Loredanei Chivu, vedeta nu mai vrea sa auda de Mihai, dupa ce a aflat ca a fost inselata atata timp de iubit. “Si-a batut joc de ea, a mintit-o. Ii spunea in fata ca o iubeste si el umbla cu altele. Ea muncea ore in sir ca sa castige bani si el avea alte preocupari, se pare. Avea o relatie in paralel cu o alta femeie pe care Loredana o cunoaste. E dezamagita profund si nu vrea sa mai auda de el. Locuiau impreuna, ea i-a strans toate bagajele. Probabil, dupa ce s-a despartit de el, s-a cuplat oficial cu acea tanara”, sustin apropiatele vedetei.

Imediat dupa ce a aflat cu cine a fost inselata de iubit, Loredana Chivu a anuntat despartirea pe pagina de socializare si a sters si fotografiile in care aparea alaturi de Mihai.

