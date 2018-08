Cu lacrimi in ochi, i-a spus bunicii ca a fost inselata! Batrana a luat-o cu ea si i-a aratat ceva care a lasat-o fara glas! Apoi bunica i-a spus sa faca si ea asta

O tanara a mers la bunica ei si i-a povestit despre viata ei si ce greutati avea – sotul sau o inselase si era devastata. Nu stia cum sa treaca peste si voia sa renunte. Era obosita sa mai lupte, sa mai incerce. I se parea ca o data ce rezolva o problema, alta venea.

Bunica a luat-o la bucatarie. A luat trei oale cu apa si le-a pus pe foc. In scurt timp, apa din oale a inceput sa fiarba. In prima oala a pus morcovi, in a doua oua si in a treia a pus cafea macinata. Le-a lasat sa fiarba fara sa scoata un cuvant.

Cam in 20 de minute a oprit ochiurile la aragaz. A scos morcovii si i-a pus intr-un castron. A scos si ouale si le-a pus intr-o castron. Apoi a turnat cafeaua intr-un castron.

S-a intors la nepoata ei si i-a zis “Spune-mi ce vezi.”

“Morcovi, oua si cafea” a raspuns.

Bunica ei a rugat-o sa se apropie si sa puna mana pe morcov. A facut asta si a simtit ca morcovii sunt moi. Bunica a rugat-o apoi sa ia un ou si sa il sparga. Dupa ce l-a decojit, a observat ca oul era fiert.

I-a mai spus sa incerce cafeaua. Nepoata a zambit cand a gustat aroma bogata, dupa care a intrebat “ce inseamna toate astea, bunico?”

Bunica ei i-a explicat ca fiecare din acele obiecte au fost supuse aceluiasi tratament: apa fiarta. Fiecare a reactionat diferit. Morcovul era tare, dar o data cu fierberea apei a devenit moale si fraged. Oul era fragil. Coaja subtire ii proteja interiorul lichid, dar dupa ce a fiert a devenit tare. Boabele de cafea macinate in schimb, sunt unice. Dupa ce au fost adaugate in apa acestea i-au schimbat culoarea.

“Tu care esti?” a intrebat bunica. “Cand calamitatea iti bate la usa, cum raspunzi? Esti un morcov, un ou sau o boaba de cafea?”

Gandeste-te la asta: Care sunt? Sunt morcovul care pare tare, dar care in contact cu o calamitate devine moale si isi pierde din putere?

Sunt oul care incepe cu o inima moale, dar se schimba o data cu caldura? Am un spirit fluid, care dupa o despartire, un deces, o problema financiara, devine calit si rigid? Am acelasi invelis, dar interiorul meu a devenit acru si dur cu un spirit rigid?

Sau sunt ca boaba de cafea? Cafeaua schimba culoarea apei. Cand apa incepe sa fiarba, se elibereaza aroma si mirosul. Daca esti ca boaba de cafea, atunci cand totul pare sa fie pierdut, tu devii mai bun si schimbi situatia in jurul tau. Cand e ora cea mai neagra, te ridici la un alt nivel?

Cum gestionezi o problema? Esti un morcov, un ou sau o boaba de cafea?

Iti doresc suficienta fericire cat sa fii dulce, suficiente incercari care sa te faca mai puternic, suficienta tristete cat sa te mentina uman si suficienta speranta ca sa fii fericit.

Cei mai fericiti oameni nu au neaparat parte de tot binele din orice; doar se bucura de orice li se intampla pe drum. Cel mai frumos viitor se va baza intotdeauna pe un trecut uitat; nu poti inainta in viata pana cand nu lasi in urma esecurile si infrangerile.

Cand te-ai nascut, plangeai si toti din jur zambeau. Traieste-ti viata in asa fel incat la sfarsit, tu vei fi cel care zambeste si cei din jurul tau te vor plange.

Fie ca toti sa fim precum o boaba de cafea.

