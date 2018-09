Cu manzul la plimbare.. pe podul din Bularga! In curand, cowboy pe strazile din Iasi! - FOTO

Manz Bularga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, pe podul din Bularga, si-a facut aparitia un manz! Ei bine, asta nu ar fi ceva chiar atat de iesit din comun daca nu am fi o tara europeana si daca nu am avea pretentii sa ne facem "auziti" in spatiul international. In curand pe strazile din Iasi vom putea observa in toata splendoarea si niste cowboy dar, "speram noi", sa aiba si imbracamintea adecvata unui cowboy adevarat (de la incaltaminte pana la palaria specifica). Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...