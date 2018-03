Cu nevasta la mare

Un politist si-a trimis nevasta la mare cu copilul, iar dupa o

saptamana a venit si el.

In prima seara zice:

– Nevasta, am mare chef sa facem dragoste!

– Si eu am, dar daca se scoala copilul si ne prinde? Hai sa mergem mai

bine la plaja.

Se aseaza pe plaja, incep treaba, cand deodata apare o patrula de politie.

– Va rog sa va imbracati, sunteti arestati pentru ofensa de moravuri.

Tipul zice:

– Nene, stai usor, si eu sunt politist, uite legitimatia!

– Bine, zice seful, dumneavoastra puteti pleca, dar pe curva asta

trebuie sa o arestez, e a 7-a oara cand o prind pe plaja.

Suna telefonul acasa la Bula si raspunde el, dar in soapta:

-Alo, da!

-Bula, tu esti?

-Da, ce s-a-ntamplat?

-Pai vroiam sa vorbesc si eu cu tatal tau, e acasa?

-Da, dar are treaba. E ocupat aici cu politia.

-Cum cu politia?... Bine, dar mama ta este?

-Da e si ea aici cu politia, salvarea, zise Bula tot mai in soapta.

-Da' ce se-ntampla acolom ma? Dar macar bunica-ta nu e ocupata?

-Nu ca e si ea tot cu pompierii, salvarea, politia, paza (zise foarte incet).

-Ba, dar ce-i acolo la tine ma? Ce fac toti aia?

-Pai... ma cauta pe mine…

Bula si Strula copii mici, 3-4 anisori fiecare, se duc la femei.Parintii lor mari patroni in state.Intra in primul boredel si spun.

- Doamna, vrem si noi 2 femei, da bune rau!

- Ce sa faceti voi cu ele ma?

- Ce le fac si barbatii!

- Pai bani aveti?

Scot copilasii un teanc de verzisori dupa care patroana ii trimite pe Bula in camera 9 si pe strula in camera 11. Intra Strula in camera si spune barbateste:

- Dezbraca-te, am venit sa te lucrez!

- Ce sa faci ma? Ia de aicea! si incepe sa il bata pe Strula pana l-a dat afara.

Singur pe hol se duce la camera lui Bula, vrea sa se uite pe gaura cheii dar nu prea ajungea pentru ca era prea mic, si sta si asculta la usa.

Dincolo de usa se auzeau tipete, gemete, urlete, busituri, cazaturi...

- Uau, zise Strula, si astepta sa iasa Bula.

Intr-un tarziu iese Bula transpirat, cu haine rupte, ciufulit...

Strula: Ei, cum a fost?

Bula: Daca reuseam sa ma urc in pat, praf o faceam!!!

