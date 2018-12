Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei si a Centenarului Marii Uniri, Puerta del Sol, kilometrul 0 al Madridului, se coloreaza in drapelul tarii noastre

Vineri, 30 noiembrie,la orele 21.00, in ajunul Zilei Nationale a Romaniei ,la Puerta de Sol, kilometru 0 al Madridului si al intregii Spanii, pe edificiul Real Casa de Correos, sediul Presedintiei Guvernului Comunitatii Madrid ,luminile se vor aprinde in culorile drapelului romanesc.

Ambasada Romaniei la Madrid ii invita pe localnici si pe conationalii nostri din Spania sa paticipe la sarbatoarea romaneasca ,precizand ca ,in momentul iluminarii in tricolor a cladirii, Ansamblul ´´Plaiuri Romanesti´´ ii va incanta pe cei din piata cu dansuri populare, iar toti cei care vor sa sarbatoreasca impreuna Ziua Nationala a Romaniei si Centenarul Marii Uniri sunt asteptati sa incinga o hora romaneasca in centrul capitalei spaniole.

Festivitati de Ziua Nationala a Romaniei au avut loc sau urmeaza sa se desfasoare si in alte localitati din Spania,unde traiesc romani : in Andaluzia (Córdoba, Roquetas de Mar), Canare (Adeje), Castilia – La Mancha (Seseña, Talavera de la Reina), Catalonia (Parrets del Vallès, Reus), Madrid (Alcorcón, Arganda del Rey, Brunete, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Majadahonda, Torrejón de Ardoz, Valdemoro), Valencia (Valencia) si Tara Bascilor (Bilbao, Guernica, San Sebastian si Sestao).

Marin MIHAI (Spania)