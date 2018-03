Cu resurse limitate, scoala Gimnaziala Baciu intrece multe institutii de invatamant din Cluj. REPORTAJ

Scoala gimnaziala Baciu 4

La Școala Gimnazială din comuna Baciu învață 564 de suflete, de la grădiniță până la clasa a opta. În ciuda numeroaselor provocări de care s-au lovit dascălii de-a lungul timpului, școala se poate mândri cu proiecte educaționale cu care întrec multe instituții de învățământ din Cluj-Napoca. În curtea școlii, copiii aleargă nestingheriți, râd, se ceartă, se împacă, așa cum fac toți copiii. Pe holurile clădirii, operele de artă ale elevilor stau la mare cinste pe pereți, reușind să explice, fără cuvinte, că acolo, cu toate că este o școală dintr-o zonă rurală, copiii nu sunt lăsați de izbeliște. Profesorii ajută, zi de zi, la construirea viitorului acestor elevi.

Printre micuți, vesel și plin de viață se plimbă Gligor Hagău, directorul școlii. Verifică să fie totul în regulă. Elevii se opresc, îl salută, îl mai întreabă una-alta. Îi știe pe toți după nume, le răspunde cu drag, povestește cu ei. Nu pune funcția între el și ei. Doi băieți sosesc de afară, îmbujorați și cu respirația tăiată de la atâta alergat. Îi cer o minge și negociază pentru ea. Directorul vrea, totuși, să discute cu profesorul care îi supraveghează. Băieții se grăbesc să discute cu profesorul, iar Gligor Hagău îi privește cu zâmbetul pe buze cum se îndepărtează.

Un deceniu și jumătate în fruntea școlii

Gligor Hagău a devenit directorul Școlii Gimnaziale din comuna Baciu în urmă cu un deceniu și jumătate și, de atunci, s-a lovit de numeroase probleme. A reușit totuși să pună la punct o școală unde elevilor li se oferă o reală șansă la un viitor frumos.

„Pe 1 aprilie se împlinesc 15 ani de când sunt director. Atunci am crezut că va fi o păcăleală, dar păcăleala asta s-a prelungit”, spune, în glumă, directorul.

În urmă cu 15 ani, Școala Baciu era școala coordonatoare, având mai multe structuri aparținătoare: Mera, Suceagu, Popești, Corușu, Sălicea nouă. Însă din cauza numărului tot mai mic de elevi, dar și a crizei de personal, după multe restructurări, în acest moment au rămas două unități cu personalitate juridică la nivelul comunei Baciu.

În momentul în care Gligor Hagău a fost numit director, Școala din Baciu era asemenea prea multor instituții de învățământ de la țară. Astfel că a trebuit să aducă un plus de modernitate, să ajungă la un nivel în care elevii se pot dezvolta cu adevărat, în același ritm cu cei de la oraș.

„Prima și cea mai mare provocare a fost dotarea spațiilor școlare și amenajarea lor astfel încât să aibă o utilitate și să fie propice actului educațional”, a explicat Hagău.

Astfel, acum, elevii au o sală special amenajată pentru fiecare materie în parte, unde profesorii au materialele didactice pregătite. Calculatoare în sala de informatică, chiuvete și vase în laboratorul de informatică, tot ce au nevoie pentru a pune în practică lecțiile pe care le învață.

Mulți profesori sunt tineri, implicați, organizează evenimente și îi învață pe cei mici să își găseasă și să își dezvolte talentul. Vorbesc deschis, glumesc, iar răbdarea este la ordinea zilei. Zâmbete de asemenea. Profesorii de la Școala din Baciu sunt entuziasmați și privirile încruntate nu își găsesc locul printre bănci.

Lipsa de personal, o problemă încă actuală

Pentru cei peste 500 de elevi este nevoie de personal atât didactic, cât și pe zona nedidactică. Însă legislația ambiguă le dă bătăi de cap.

„Pe această zonă a personalului didatic ne confrutăm și acum cu aceeași problemă, întrucât unele sunt normativele, asta este ceea ce ni se impune vizavi de această politică. Mai nou e acea politică de încadrare în postul standard pe elev. Aceasta nu este foarte bine gândită și nici nu e foarte bună fiindcă din punct de vedere al legii învățământului suntem în regulă. Nu suntem sub efectivele prevăzute de lege. Dar dacă mergem cu efective la limita inferioară, nu ne încadrăm din punct de vedere al costului standard. Asta înseamnă că suntem descoperiți financiar pe o perioadă din an. În fiecare an au fost probleme pe această zonă. Acum se pare că sunt mult mai grave, deși totuși nu pot să zic că stăm foarte rău. Ne încadrăm după cele două măriri de salarii în jur de 97%. Totuși suntem descoperiți pe mai bine de jumătate din luna decembrie”, a spus directorul.

O altă problemă cu care se confruntă ține tot de lipsa personalului.

„Nu avem secretară. S-a pensionat secretara în luna ianuarie, posturile sunt blocate și nu putem organiza concurs”, a adăugat Hagău.

Au fost vremuri în care s-au confruntat și cu scăderea drastică a numărului de elevi. Însă, acum, datorită faptului că în zonă s-au construit multe blocuri și din ce în ce mai multe familii s-au mutat pe raza comunei Baciu, fugind de aglomerația marelui oraș, elevii sunt din ce în ce mai mult. Astfel, directorul se gândește că în cel mai scurt timp va fi nevoie de cel puțin încă o școală cu clase primare.

Peste 100 de elevi navetiști

O altă problemă cu care se confruntă elevii Școlii Gimnaziale Baciu este transportul. În acest moment există în jur de 100 de elevi navetiști, iar transportul lor este greu de gestionat.

„Acum aducem elevi din satele aparținătoare comunei Baciu și nu numai. Avem două microbuze de câte 16 locuri. Unul este nefuncționat de ceva vreme fiindcă nu avem șofer, dar oricum nu puteam să ne descurcăm noi doar cu cele două microbuze, fiindcă numărul de elevi este mare. Și atunci am fost nevoiți să apelăm la închirierea unui autobuz. Am făcut cereri către Inspectoratul Școlar, către Minister și ar fi nevoie de un autobuz care să aibă în jur de 30 de locuri. Atunci ne-am putea descurca foarte bine. Se întârzie dimineața în special și apoi suntem nevoiți să călătorească elevii aproape la fiecare cursă cu câțiva peste numărul de locuri. Se stă în trafic foarte mult și atunci e o problemă mare că nu ajungem la timp la cursă”, a zis Hagău.

Activități extrașcolare, cu drag, pentru elevi

Copiii care învață la Școala Gimnazială Baciu pot să participe la numeroase activități extrașcolare, care le stimulează imaginația, iar cadrele didactice se mândresc cu munca lor, după cum se poate observa pe toate coridoarele. Operele de artă ale micuților care sunt înscriși la cercul de pictură sunt expuse în toată școala. Nu doar talentul la pictură este valorificat în cadrul activităților extrașcolare, ci micuții cu talent la scris pot să facă parte din redacția revistei școlii.

„Avem o revistă a școlii care a ajuns la cea de-a zecea ediție. A participat la un concurs și s-a clasat pe locul al patrulea la nivelul județului Cluj, o revistă care este scrisă și concepută de către elevi sub îndrumarea unui colectiv redacțional, care vrea să promoveze ideea și talentele elevilor noștri, dar și a colegilor dascăli. S-a bucurat de succes la fiecare ediție fiindcă am crescut efectiv de la prima idee care a fost alb-negru, legată cu capse, până la o adevărată revistă”, a povestit Gligor Hagău.

De asemenea, de cinci ani de zile, școala organizează în parteneriat cu Facultatea de Psihologie, departamentul de Psihopedagogie Specială un simpozion internațional.

„ De la an la an a fost tot mai frumos și au participat din ce în ce mai mulți oameni, iar anul acesta va fi puțin mai diferit. Simpozionul va avea două secțiuni. O secțiune de workshopuri în care pe mai multe ateliere vor fi dezbătute anumite teme de interes general în ceea ce privește învățământul și aici mă refer la didactică, la pedagogie, anumite specialități. Și a doua secțiune, trimiterea de lucrări pe o anumită temă, care vor fi publicate într-un volum colectiv, coordonat de către partenerii noștri de la Facultatea de Psihologie”, a adăugat directorul.

Simpozionul va avea loc în luna aprilie, când elevii vor participa la activitățile organizate cu ocazia Săptămânii Altfel. Tot în aceeași perioadă, școala își va schimba denumirea și va purta numele de „Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu”.



