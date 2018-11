Cu totii facem aceasta greseala cand preparam mujdeiul de usturoi. Nu o mai repeta

mujdei

Nu mai este un secret ca mujdeiul de usturoi este un aliment extrem de sanatos care tine raceala la distanta si da un gust exceptional mancarii tale. Totusi, capacitatile extraordinare ale usturoiului sunt diminuate de o greseala pe care o facem cu totii.



Cercetatorul Stefan Manea explica clar de ce nu trebuie sa mai adaugam sare in mujdeiul de usturoi.



’’In usturoi exista doua substante aliina si alinoza despartite de o membrana fina. Cand pisezi usturoiul in intentia de a face un mujdei, cunoscut pentru savoarea pe care o da mancarurilor de carne si legume, membrana de care vorbeam se sparge, cele doua substante interactioneaza si formeaza alicina.



Ei bine, aceasta alicina este fenomenala! Ea protejeaza de o sumedenie de boli, si recent s-a descoperit ca si de cancer, mai ales de cancerul de plamani, boala cu o evolutie rapida si fatala. Dar pentru ca alicina sa fie binefacatoare pentru corp, nu trebuie sa pui sare in mujdeiul de usturoi, pentru ca i se distrug pe loc si ireversibil enzimele si in loc sa ne fie de ajutor, substanta formata ataca un alt grup de enzime din organismul nostru!’’– argumenteaza Stefan Manea, citat de obiectiv.info.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.