CU TOTUL INEDIT! Este singurul om politic care vrea la puscarie! Avea tot interesul sa se poarte frumos! Un politician celebru l-a jignit pe judecator in fata! "Eu sunt un nemernic"

• Politicianul iesean a ajuns celebru in toata tara in momentul in care a venit in fata alegatorilor cu un slogan foarte original: "fur mai putin ca ei" • In anul 2016 le-a cerut judecatorilor sa-l trimita la puscarie in dosarul in care initial primise o pedeapsa cu suspendare • A facut tot ce se poate sa ajunga in spatele gratiilor • "Vreau sa ma trimiteti la puscarie si sa imi dati pedeapsa maxima. Multumesc mult, doamna judecator. Pentru ca sunt un nemernic si nu merit sa traiesc in statul asta al procurorilor si judecatorilor", a spus Gabriel Raduna • Vointa i s-a indeplinit si a fost trimis in penitenciar • In prima faza, in spatele gratiilor a avut ...