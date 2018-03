Cuba expulzeaza doi fosti sefi de stat si refuza accesul OSA

Cuba a expulzat doi foşti preşedinţi columbian şi bolivian şi i-a interzis accesul în ţară secretarului general al Organizaţiei Statelor Americane (OSA), în ajunul unei întâlniri organizate de disidenţa cubaneză la care intenţionau să participe, relatează AFP, conform agerpres.ro.

Columbianul Andres Pastrana şi bolivianul Jorge Quiroga au aterizat miercuri la Havana, dar nu au primit autorizaţia să intre pe teritoriul Cubei şi au fost constrânşi să părăsească insula."Dictatura cubaneză ne-a expulzat astăzi (miercuri) din insulă pentru că am apărat principiile democratice ale regiunii. Lupta noastră continuă", a scris pe Twitter Andres Pastrana.Într-o declaraţie acordată postului columbian de radio W, Andres Pastrana a afirmat că expulzarea este un răspuns la criticile sale cu privire la actuala criză politică şi economică din Venezuela preşedintelui Nicolas Maduro, un aliat important la Cubei.Cei doi foşti preşedinţi s-au deplasat în Cuba pentru a reprezenta foşti guvernanţi din cadrul IDEA (Iniţiativa democratică a Spaniei şi Americilor), distinsă în acest an cu Premiul "Oswaldo Paya, libertate şi viaţă", în memoria liderului opoziţiei cubaneze decedat în 2012 într-un accident de maşină.Din IDEA fac parte foşti responsabili politici, printre care spaniolii Felipe Gonzalez, Jose Maria Aznar sau columbianul Alvaro Uribe.După cum a afirmat Rosa Maria Paya, fiica lui Oswaldo Paya care militează pentru o schimbare de guvern în Cuba şi vede în aceste decizii "un alt semn despre natura despotică a acestui guvern", zece foşti preşedinţi şi-au confirmat prezenţa la ceremonia de decernare a premiului, precum şi secretarul general al OSA, Luis Almagro, laureat în 2017, dar care nu a primit permisiunea să intre în Cuba.Invitat din nou în acest an, regimul cubanez a făcut cunoscut miercuri, prin intermediul jurnalului oficial Granma, că Luis Almagro, critic al guvernului venezuelean şi preşedintelui cubanez Raul Castro, nu este binevenit pe insulă.Cuba a fost exclusă din OSA în ianaurie 1962 şi, în pofida readmiterii sale în 2009, refuză să se alăture celorlalte ţări, considerând că este un "minister al coloniilor" SUA.Organul Partidului Comunist Cubanez a mai afirmat că membrii IDEA sunt foşti preşedinţi de dreapta "corupţi", "escroci" şi "responsabili de moartea a zeci de mii de persoane".