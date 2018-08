CULMEA SFIDARII. Ministrul Sportului si-a angajat prietena de doua ori la rand, ca sa-i poata mari salariul. Totul, in plin protest al oamenilor din sport, care acuza ca sunt prost platiti

Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, si-a angajat de doua ori prietena, pe Elena Iancu, totul fiind o miscare pentru a-i putea majora acesteia salariul.

Pe 19 iunie 2018, Bran a semnat Ordinul nr. 466 privind angajarea Elenei Iancu in functia de director de cabinet. Numai ca Elena Iancu era deja angajata ca director de cabinet al ministrului Ioana Bran, inca din 1 martie, lucru care apare si in declaratia ei de avere, dezvaluie tolo.ro.

Prin aceasta miscare, Iancu a primit 1.500 lei in plus.

In martie, sefa de cabinet a Ioanei Bran a fost angajata pe un salariu in jur de 4.300 lei brut, iar acum, conform Ordinului, a fost reangajata pe functia de director cabinet, gradatia 2, cu un salariu brut lunar de 5.876 lei.



In acest timp, angajatii din sport desfasurau actiuni de protest, care au culminat pe 8 august cu inceperea grevei generale.

”Elena Iancu a primit o oferta de job mai buna in Constanta si si-a dat demisia, dar apoi a revenit asupra deciziei si a ramas la cabinetul ministrului Ioana Bran”, a explicat Ministerul, citat de tolo.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.