Culoarea ta de PUTERE in funcție de ZODIE. Ce culoare trebuie sa ai in preajma mai DES

Fiecare persoana are o CULOARE DE PUTERE. Unii afla despre ea prin Feng shui, altii prin terapii cu ingeri si ghizi spirituali, altii prin astrologie care te ajuta sa te indrepti in directia ta benefica. A-ti gasi culoarea de putere inseamna a-ti gasi culoarea care te “imbraca” in cea mai buna vibratie cu care […] Articolul Culoarea ta de PUTERE în funcție de ZODIE. Ce culoare trebuie să ai în preajmă mai DES apare prima dată în AM Press.