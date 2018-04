Cultul religios la care au trecut miliardarii lumii, inclusiv cel mai bogat roman, Ion Tiriac

Ion Tiriac

Este unul dintre cultele religioase care atrage in ultima vreme cei mai multi adepti, iar aceasta biserica are o avere estimata la peste 30 miliarde de dolari, arata Capital.

Numarul de membri ai religiei mormone a crescut de peste doua ori din 1980 incoace. In prezent, sunt peste 14 milioane de mormoni in intreaga lume, din care mai mult de jumatate locuiesc in afara Statelor Unite. Fiecare tanar mormon trebuie sa faca doi ani de misionariat in tari straine si multi dintre ei ii descriu ca fiind cei mai buni din viata lor. In prezent, sunt peste 50.000 misionari mormoni care isi servesc biserica in tari din intreaga lume.

Avere estimata la peste 30 miliarde de dolari

Principala sursa a bunastarii bisericii mormone este zeciuiala: mormonii trebuie sa doneze a zecea parte din venitul lor anual catre biserica, pentru a-si castiga dreptul sa se roage in templu. Din aceasta sursa, biserica aduna, in fiecare an, peste 5 miliarde de dolari.

De asemenea, biserica face profituri substantiale din investitii imobiliare si din investitii in afaceri. Spiritul antreprenorial al bisericii a format oameni de afaceri puternici, printre care candidatii la presedintia SUA Mitt Romney si Jon Huntsman Jr. Alti directori executivi celebri adepti ai religiei mormone sunt David Neeleman, fondatorul Jet Blue, Eric Varvel, directorul executiv al Credit Suisse, si Gary Crittenden, fostul director financiar al Citigroup.

De altfel, cel mai bogat roman, conform Top 300 Capital, Ion Tiriac este mormon. Potrivit clasamentului, omul de afaceri brasovean detine o avere estimata la 1,7-1,8 miliarde de euro. Tiriac a recunoscut public ca este mormon, intr-un interviu acordat, in 2008, jurnalistului Marius Tuca. Mormonii detin un numar mare in cadrul conducerii unor companii mari, inclusiv Marriott, American Express, Dell, Lufthansa, Fisher-Price si Deloitte.Iar optimismul, sinceritatea si valorile familiale pe care le promoveaza fac din ei buni politicieni.

Recrutati de serviciile secrete

CIA si FBI desfasoara programe de recrutare din randul mormonilor. Aparenta incoruptibilitate a moralei mormone le confera calitatea unor candidati ideali pentru posturile cu putere de decizie in aplicarea legii si pentru agentiile de informatii. Mormonii sunt foarte bine reprezentati in CIA. Potrivit unui recrutor, misionarii mormoni reintorsi acasa sunt cautati pentru cunostintele de limbi straine, faptul ca nu consuma droguri si alcool si pentru respectul fata de autoritati.

