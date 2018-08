Culturile de legume din judetele Buzau, Galati si Ialomita, afectate de daunatorul Tuta Absoluta

Tuta Absoluta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii Daniel Botanoiu a anuntat miercuri, la Buzau, ca daunatorul Tuta Absoluta, care afecteaza culturile de legume, isi face simtita prezenta in trei judete si le-a cerut legumicultorilor sa aplice procedura curativa de combatere, pentru ca altfel exista riscul ca acest daunator sau bolile respective sa se extinda peste tot, in toate culturile, transmite Agerpres. "In 2012, acest daunator a aparut in Romania adus prin acele importuri de tomate din America Latina sau cu ambalajele aduse din America Latina. Sunt trei judete unde daunatorul isi face simtita prezenta si anume Buzau, Galati si Ialomita", a declarat secretarul de stat, la finalul sedint ...