Cum a afectat vanzarile muzicii lui Michael Jackson documentarul "Leaving Neverland" 

Imaginea lui Michael Jackson si veniturile din muzica lui sunt tot mai afectate dupa difuzarea documentarului "Leaving Neverland" de HBO si Channel 4, in care cel supranumit „Regele Pop" este acuzat de pedofilie. De la premiera documentarului care relateaza acuzatii de abuz sexual, reputatia megastarului continua sa se degradeze si asta dauneaza vanzarii de albume. Potrivit Billboard, vanzarea albumelor si single-urilor artistului, inclusiv cele din perioada The Jackson Five, a scazut cu 4%, iar cifrele din streaming, audio si video, au scazut cu 5% Mai multe posturi de televiziune au luat decizia radicala de a nu difuza cantecele sale, in special trei statii din Quebec. In zilele ...