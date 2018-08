Cum a aflat Mirabela Dauer ca are probleme cu rinichii. “Nu m-a durut nimic, nu am suferit. Acuzam o simpla oboseala si o tuse. Cand am venit din …”

Mirabela Dauer a facut cateva dezvaluiri despre starea ei de sanatate. Artista a declarat ca a trecut prin momente dificile atunci cand a fost nevoita sa renunte la un rinichi din cauza unor probleme medicale.

“Nu m-a durut nimic, nu am suferit. Acuzam o simpla oboseala si o tuse. Cand am venit din Israel, am mers sa fac analizele. Daca nu ma duceam, nu se afla. Dupa acest episod, eu am spus tuturor: Mergeti si faceti controale! Eu imi fac analize de doua ori pe an.

O data pe an sau la un an si jumatate, iti faci un CT. Eu, daca nu ma duceam sa fac CT-ul asta… Cum iti faci mamografie, cum te duci la control peste tot, isi faci un computer tomograf o data la un an sau un an si jumatate! Care e problema? Eu nu mai facusem CT de un an si jumatate…”, a povestit Mirabela Dauer, citata de cancan.ro

Artista a scos la iveala amanunte mai putin stiute despre starea ei de sanatate in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu de la Antena Stars.

