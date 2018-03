Cum a aflat Monica Pop ca are din nou cancer: "Nu mi-a spus, dar eu ma asteptam"

Monica Pop

Monica Pop vorbeste acum cu lux de amanunte despre cancer. Medicul vrea sa transmita un mesaj pentru toti oamenii care cred ca aceasta boala este incurabila. Modul in care ea a aflat ca boala a recidivat este de-a dreptul socant.

Monica Pop s-a simtit rau si a ajuns la spital. A fost operata de peritonita, iar acesta a fost startul. Au urmat analize care au scos la iveala faptul ca boala a recidivat.

"Sunt foarte multi oameni care sufera de aceasta boala severa. Un om din 4 face boala asta. Nu am descoperit-o eu. Am facut peritonita, o afectiune extrem de dureroasa. Atunci am mers la urgenta. Am fost operata la paroscopic atunci, am crezut ca nu e nimic rau. Dupa o luna de zile am facut analize. Intr-o portiune de 10 cm colonul era mult mai subtire. E foarte interesant. Am avut noroc. M-a operat un fost coleg de facultate. Nu mi-a spus. Dupa cateva zile de la interventia chirurgicala, durerile erau foarte mari. Ma pregateam sa fie asa, eu asa am crezut. Am vazut asta, am zis asta este. Am aflat diagnosticul din biletul de externare. Am facut tratament, nu a fost foarte usor, chimioterapia. Nu am lipsit de la spital nicio zi. Este un semnal pentru toti bolnavii: nu stati acasa. (...) Am hotarat sa vobesc despre asta, nu e comod. Oamenii ascund. Este o boala care poate fi tratata. Daca as fi ascultat sfaturile. Fiica mea m-a trimis sa fac ecografie, nu m-am dus. Durerile erau cam la 2-3 luni. Aveam crampe, dureri. Eu nu am mancat niciodata gras, prajit. Eu am crezut ca am vreo gastrita. Nu am avut probleme dupa tratamentul de chimioterapie. (...) Toti oamenii s-au comportat extraordinar cu mine.", a spus Monica Pop in cadrul emisiunii "Acces Direct".

"L-am intrebat pe doctor de ce nu mi-a spus. Eu eram de conceptie ca nu trebuie sa stie pacientul pana acum cand am fost eu in situatia asta. Doctorul mi-a zis ca a vrut sa discutam pe larg, la sfarsit, cand pleci. E foarte delicat momentul", a adaugat ea.

"Eu sunt o fire vulcanica, fiica imi spunea sa fiu mai linistita, dar nu am cum. Fiica mea cand a auzit, ea este foarte echilibrata, am vazut ca i-au curs doua lacrimi pe sub ochelari. Sotul meu a spus ca nu crede, ca nu are cum sa fie adevarat, la cat bine am facut eu in lumea asta. Chiar m-am intrebat de ce eu? Am zis ca nu are niciun rost. Eu am un razboi cu divinitatea. Am copii suferind si inchizand ochii definitv", a mai spus medicul Monica Pop.

"Cel mai greu lucru de suportat e ca nu aveam voie dulciuri, fructe si legume. Toate trebuiau preparate sau fierte. Ma saturasem de compoturi. Mi-am propus acum sa dau jos cateva kilograme", a declarat Monica Pop.

Monica Pop este un medic oftalmolog roman, absolventa a Universitatii de Medicina si Farmacie din Bucuresti. Este nascuta intr-o familie de medici. Are functia de Manager General al Spitalului Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.