Cum a ajuns Bitcoin sa sperie cartelurile bancare

Oamenii se intreaba cum a reusit o moneda digitala precum Bitcoin sa castige atat de mult teren. Cum poate avea cineva incredere intr-o moneda care nu exista fizic, pe care nu o poti avea in portofelul pe care il porti asupra ta? Incepand cu criza financiara din 2008, pana in 2017, cartelul bancar mondial a tiparit peste 12-30 de miliarde de dolari, a initiat sute de reduceri ale ratei dobanzii si a creat peste 10 miliarde de dolari in obligatiuni guvernamentale. Adevarul este ca nimeni nu stie exact cat de mult au tiparit bancile centrale si le-au inmanat prietenilor. Cercetarile de la Universitatea din Missouri estimeaza ca Rezerva Federala a tiparit 29 de trilioane ...