Cum a ajuns laserul de la Magurele la a zecea parte din puterea Soarelui si la ce ne foloseste

Laserul de la Magurele, proiect cofinantat din fonduri europene cu 311 milioane de euro, a atins, miercuri, 10 PetaWatts, cea mai mare putere din lume, echivalenta cu 10 procente din cea a Soarelui.



Si aceasta inca nu este puterea maxima a laserului. Fizicianul Cristian Presura a explicat, miercuri seara, la Digi24, cum a fost posibil acest lucru si ce inseamna.



"Amplificarea pulsului are o problema intrinseca. Daca am lasa laserul sa treaca prin mediul activ, laserul ar distruge mediul activ si pulsul nu ar putea sa fie amplificat. Metoda folosita de compania Thales foloseste o idee a fizicianului Gerard Mourou, care a luat premiul Nobel pentru acest lucru anul trecut. Metoda asta are o smecherie.



Inainte de a lasa raza de laser sa intre in mediul activ, sparge raza de laser in culorile sale componente, dupa fiecare culoare e amplificata. Intensitatea este acum mai mica si mediul activ rezista. Dupa acest pas, componentele se aduc la loc si de data aceasta se formeaza un puls urias, atingand la ora actuala un record mondial de 10 petawatts", a spus Presura.



Acesta a vorbit si despre utilitatea acestui laser de la Magurele.



"La Bucuresti, se studiaza interactiunea dintre lumina si materie. Primul lucru pe care il facem e sa verificam legile naturii si sa le intelegem si eventual sa descoperim alte lucruri noi.



Sunt chestii fundamentale. Vrem sa vedem legile naturii si ce e dincolo de ele. Trebuie sa intelegi lucrurile ca sa treci la aplicatii", a spus Cristian Presura.



Un exemplu despre care a vorbit fizicianul a fost terapia cu protoni, folosita in tratarea cancerului.



"Exista spitale care folosesc aceasta terapie, numai ca protonii respectivi sunt accelerati de niste acceleratoare foarte mari, care costa foarte mult si ocupa mult spatiu. Ideea e sa acceleram acesti protoni cu laserul. De ce? Pentru ca lumina, intrinsec, e o oscilatie a campului electric, care e foarte puternic. Un camp electric e in stare sa accelereze sarcini electrice.



Daca acest camp electric de la Magurele e foarte puternic, el poate sa accelereze protoni pe o distanta foarte scurta si in felul asta putem sa avem un accelerator de protoni mult mai compact, poate sa intre eventual intr-un spital, dupa ce tehnologia este demonstrata", a explicat el.

