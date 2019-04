Cum a ajuns Neymar alaturi de premierul israelian Netanyahu - VIDEO

Neymar Netanyahu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacantul echipei PSG Neymar a fost invitat in Israel de premierul Benjamin Netanyahu. Vedeta selectionatei de fotbal a Braziliei si al clubului Paris Saint-Germain a aparut intr-o inregistrare video alaturi de presedintele brazilian Jair Bolsonaro si de Netanyahu, care l-a invitat in Israel, relateaza AFP. Ce suspendare risca Neymar pentru ca a criticat arbitrajul de la meciul cu Manchester United Inregistrarea video a fost postata pe retelele de socializare de catre seful statului brazilian cu ocazia vizitei sale in Israel. In inregistrare, presedintele Bolsonaro apare zambind, dandu-i cuvantul premierului Netanyahu, care a adresat in limba engleza o invitatie de a-i vizita tara fotbalistului ...