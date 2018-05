Cum a ajuns Portugalia paradis fiscal pentru europeni. Tot mai multi nordici migreaza in tara insorita de pe malul oceanului

Portugalia paradis fiscal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa o viata petrecuta in Suedia, unde iernile sunt lungi si taxele sunt imense, visul lui Dan Wikstrom de a se retrage la pensie intr-o tara insorita a devenit realitate. Si nu este vorba despre un paradis fiscal din Caraibe, ci de Portugalia, o tara mult mai accesibila, aflata la doar patru ore de zbor. Fostul CEO de 63 de ani este unul dintre europenii – din ce in ce mai multi, care sunt tentati sa se mute in sudul continentului, datorita taxelor mici si a facilitatilor fiscale oferite de autoritati. Un impozit pe venit de 20% si o scutire de taxe pentru 10 ani la plata pensiei inseamna pentru Wikstrom dublarea venitului sau lunar, la aproape 10.000 de euro pe luna. Portugalia a ...