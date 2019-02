Cum a ajuns Puya sa doarma in cotetul cainelui: ”L-a dat nevasta-sa afara si s-a dus si s-a culcat pe salteaua pe care dormea cainele!”

fata cea mare a lui puya amenintata cu moartea cancan

Dosarul lui Dani Mocanu este plin de surprize uriase. Dialogul halucinant dintre doi traficanti de carne vie, care isi povesteau la telefon cum s-ar fi ”prafuit” la Roma cu Velea&Puya. Dar discutia interlopilor, interceptata de anchetatori, nu s-a incheiat aici. Episodul care a urmat intrece orice inchipuire.

Doi dintre cei acuzati in dosar de trafic de carne vie – Ionel Anton, cunoscut in lumea interlopa sub numele ”Lupul”, care, in trecut, a facut parte din gruparea ”Sportivilor” si Mihail Antonio Ibanescu – si-au povestit la telefon, printre altele, despre o intamplare fabuloasa in care actorul principal ar fi fost insusi… Puya.

„S-a culcat pe salteaua pe care dormea cainele afara”

Din discutia celor doi interlopi a reiesit ca, in urma cu ceva timp, dupa o cearta cu sotia, fostul membru “La Familia” ar fi fost dat afara din locuinta de partenera sa si a ajuns sa doarma pe o saltea, in fata casei, langa cotetul cainelui.

”I.M.A.- Hai ca iti povestesc eu daca vrei sa iti povestesc, ca avem multe din astea. Puya – am poze cu el cum doarme in cotetu’ la caini, ca l-a dat nevasta-sa afara.

A.I.- Manca-ti-as p**a ta.

I.M.A.- L-a dat nevasta-sa afara si s-a dus si s-a culcat pe salteaua pe care dormea cainele afara. Daca vrei sa iti dam noi povestiri. Avem povestiri multe”, este doar o parte din discutia in care unul dintre cei doi interlopi face marturisiri uluitoare.

Aventuri in Mamaia!

Mai mult decat atat, Mihail Antonio Ibanescu, unul dintre cei doi interlopi, intr-o discutie anterioara, i-a povestit interlocutorului sau cum, in urma cu cativa ani, a fentat traficul infernal din Mamaia, cu ajutorul unuia dintre oamenii de incredere ai fostului edil al Constantei, Radu Mazare.

”Acum cativa ani de zile, cand eram la discoteca, eram rupt la mare cu nevasta-mea. Si nu aveam nimic si m-am urcat in masina si m-am aprins, am facut 20 de minute in o juma de metru. Nu m-am miscat de pe loc, era sa ma ia… toata Mamaia era blocata (…) Si a trimis ala a lu’ Mazare, a trimis doua motorete cu girofar de politie si m-a scos din rand si m-a dus pana in partea ailalta. Mi-a pus aia girofarul in fata si in spate si eu nici nu vedeam pe unde mergeam, zicea nevasta-mea «Ia-o mai in stanga, ca intri in astia». Pai nu vedeam pe unde merg”, a povestit interlopul.

