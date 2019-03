Cum a capatat o alergie dupa ce a facut amor cu iubitul

dragoste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie in varsta de 31 de ani a facut amor cu iubitul ei, cand, brusc, a inceput sa se simta rau si a trebuit sa se duca de urgenta la spital, potrivit Mirror. Medicii au ramas uimiti cand au aflat ce s-a intamplat de fapt. Tanara din orasul spaniol Alicante i-a facut sex oral iubitului ei cand a inceput sa se simta rau. Alergiile si stresul. Cum se amplifica reciproc Cand a ajuns la spital, a intrat in soc anafilactic. Aceasta apucase sa le spuna medicilor ca este alergica la aspirina. Ulterior, medicii au aflat ca barbatul a luat un medicament care continea o substanta salicilica, ce se gaseste si in aspirina. Astfel s-a gasit explicatia pentru reactia alergica a femeii. Daca ti-a pl ...