Cum a castigat Ionela Prodan peste 2 milioane de euro: "A cantat pana a scuipat sange"

La un an de la disparitia fulgeratoare a celebrei Ionela Prodan, fiica cea mare, Anamaria, i-a indeplinit visul de a-i publica memoriile. Cartea „Cantecul vietii mele", in care fata vedetei face dezvaluiri in premiera, se va lansa astazi, de la ora 16.00, la magazinul Diverta din Centrul Vechi al Capitalei (str. Lipscani 30-34). Anamaria si-a revenit cu greu dupa moartea mamei sale despre care vorbeste si acum la timpul prezent: "Mama e un om drept, serios si familist. A cantat pana cand a scuipat sange si a avut puterea de a strange fiecare banut pentru noi, familia ei. Ne-a oferit, de una singura, ceea ce nimeni nu si-ar putea imagina vreodata. Pentru ca visul ei a fost c ...