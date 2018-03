Cum a facut un botosenean ca si-a vandut masina, a furat-o, apoi a vandut-o din nou

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 27 de ani din Falticeni a fost condamnat la inchisoare dupa ce si-a furat masina vanduta, scrie Monitorul de Botosani. Tanarul avea un BMW, pe care l-a oferit la schimb unui barbat. A primit pe el o Mazda si 500 de euro. In momentul in care a ramas din nou fara bani, ideea geniala ce i-a trecut prin cap a fost sa fure masina vanduta si sa o vanda din nou. Planul i-a iesit de minune, iar masina a ajuns in schimbul a 1.600 de lei la o firma de dezmembrari auto. Pagubitul a anuntat politia, care a gasit rapid vinovatul. Judecat pentru furt, tanarul si-a recunoscut fapta, cum nu era la prima condamnare, a primit o pedeapsa cu executare, de 4 ani si jumatate de inchisoare. El este obligat sa plateasca si o dauna de ...