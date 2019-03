CUM a laudat Iohannis PNL: 'Echipa PNL, o echipa foarte tare'

Președintele Klaus Iohannis a participat, pentru a doua oară într-o singură săptămână, la un eveniment important al PNL: Gala Tineretului Național Liberal, desfășurată la Sinaia. Președintele nu s-a sfiit să îi laude și pe tinerii liberali și pe seniori, în repetate rânduri. De altfel, la Gala TNL, președintele Iohannis a primit de la Mara Mareș, președinta TNL, premiul “Garantul democrației”:

Citește și: Niculae Bădălău a EXPLODAT după ce a fost atacat în plină stradă: 'Nu putem accepta să fie folosite asemenea 'injective'

“Mulţumesc pentru acest premiu şi mulțumesc, în primul rând, preşedintei TNL, Mara Mareş, care a şi organizat, şi m-a şi premiat! Felicitări! Sunt foarte bucuros că am avut plăcerea şi bucuria să stau în această seară lângă prietenul meu Ludovic Orban, preşedintele PNL. Am fost întâmpinat la sosire şi m-am bucurat foarte mult de primarul oraşului Sinaia şi i-am spus şi-mi face plăcere să repet: este un oraş frumos, este un oraş îngrijit, un oraş care face cinste României. Să îl aplaudăm pe domnul primar! Apreciez foarte mult, domnule primar, că sunteți un real sprijin, nu numai pentru oamenii din Sinaia, ci şi pentru TNL. Când am intrat, am văzut că sunt în sală şi buni prieteni de-ai mei din PNL. Îmi permit să-i salut pe toţi. Dar, cel mai mult, cel mai mult m-am bucurat că văd în această seară viitorul PNL, pe voi! Şi viitorul este bun”, a spus președintele Iohannis.

“vem alegeri europarlamentare. Avem, apropo de europarlamentare, o echipă foarte bună la PNL. Am văzut această echipă, am fost invitat acum câteva zile la un mare eveniment organizat de PNL pentru popularii europeni. Am văzut acolo echipa PNL, o echipă foarte tare!’, a adăugat șeful statului.

“După urmează alegeri parlamentare și atunci, atunci vine rândul vostru, atunci vine rândul PNL, ca să arătați românilor cum arată o guvernare adevărată! Și pentru ca Partidul Național Liberal să aibă succes pe termen lung este nevoie de voi, este nevoie de o organizație de tineret puternică, o organizație implicată, dornică să schimbe lucrurile în România. Şi asta veți face. Mă bazez pe voi. Sunt foarte bucuros să văd atâția tineri dornici, capabili, competenți, care se vor implica pentru un viitor mai bun al României. Vă felicit!”, și-a încheiat președintele Iohannis alocuțiunea.