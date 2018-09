Cum a ratat Gigi Becali 10 milioane de euro in aceasta vara pentru un jucator: "Lejer lua banii astia"

Incident aviatic mai puțin obișnuit. Toți pasagerii, obligați sa ramana in avion dupa aterizare Pasagerii unui avion care circula, miercuri, pe ruta Oran (Algeria) - Perpignan (Franța) au fost reținuți temporar la bord după aterizare din cauza unei suspiciuni de holeră. Citește mai departe...

Fostul premier Mihai Tudose anunta ca va candida pentru functia de presedinte al PSD Braila Fostul premier Mihai Tudose a anuntat, miercuri, ca va candida la functia de presedinte al PSD Braila. "DA, candidez! Daca toata lumea isi doreste acest lucru, este o onoare!", a scris Tudose pe pagina sa de facebook.

Schimbarile din organism care prevestesc moartea Viața este darul prețios asupra căruia niciun om nu are control, iar moartea ne poate răpi într-o clipită pe cei dragi nouă. Citește mai departe...

Rezultatele finale la Bacalaureat au fost afisate cu o zi mai devreme Rezultatele finale, dupa contestatii, la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, au fost publicate, miercuri. Rata finala de promovare este de 29,7%, informeaza Ministerul Educatiei Nationale.

Cutremur devastator in Japonia: 6,7 grade pe scara Richter Un cutremur violent, cu magnitudinea de 6,7 grade pe scara Richter, s-a produs, miercuri, în nordul Japoniei, pe Insula Hokkaido. Citește mai departe...

Firea se destainuie: motivul pentru care Dragnea ii saboteaza proiectele la Primaria București Gabriela Firea a fost invitată miercuri seara la Antena 3 unde a făcut precizări despre conflictul pe care îl are ...

Povestea neștiuta a cerșetoarei care a devenit vedeta peste noapte Cunoscută după numele de „scenă” Cerasela de la Leordeni, o tânără de 31 de ani a înnebunit toată România. (VEZI SI: Cum poti castiga 10.000$ lunar) Femeia este auzită în mai multe orașe din țară, de ani de zile, mai ales duminica, fredonând cântece religioase. Ea cerșește pe la parterul blocurilor din București și din alte […] The post Povestea neștiută a cerșetoarei care a devenit vedetă peste noapte appeared first on Cancan.ro.

Raluca de la Bambi, pranz copios direct pe șezlong De ceva vreme, Raluca Tănase pare să fie mai fericită ca niciodată. Colaborările pe care le are împreună cu sora ei merg ca pe roate, iar noul ei iubit are grijă de ea ca de o prințesă. Cei doi au petrecut un weekend romantic pe litoral, iar Emil i-a făcut toate poftele. (Castiga acum 5.000$ lunar!) […] The post Raluca de la Bambi, prânz copios direct pe șezlong appeared first on Cancan.ro.

Agresorul Dianei Enache a ratat la mustața punerea in libertate Agresorul Dianei Enache, libanezul Kanan Ali, spera că va respira aerul libertății, după patru ani de stat în penitenciar. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a aflat că judecătorii au respins însă cererea de eliberare condiționată a bărbatului care ar fi încercat s-o violeze pe fata cântărețului Adrian Enache, deși, aparent, îndeplinea toate condițiile pentru a […] The post Agresorul Dianei Enache a ratat la mustață punerea în libertate appeared first on Cancan.ro.