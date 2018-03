Cum a reactionat Irina ex-Asia dupa ce s-a speculat ca a apelat la o mama surogat: „Am fost foarte gravida, dar nu m-a intrebat nimeni!”

irina vizer

Irina Nicolae (40 de ani), fosta membra in trupa ASIA, a adus pe lume o fetita, in urma cu o luna. Pentru ca nu s-au scris foarte multe despre sarcina vedetei, au existat voci care au spus ca bruneta a apelat la o mama surogat. Nici vorba de asa ceva, spune artista. Fosta membra a trupei ASIA si presedintele Federatiei Internationale de Judo s-au casatorit din anul 2015, la Budapesta, insa formeaza un cuplu de mai mult de 13 ani.

„Nu m-a intrebat nimeni daca sunt gravida, sincer. Eu n-am ascuns. Dar nu m-a intrebat absolut nimeni, niciun ziarist. Noi oricum nu suntem genul de cuplu care sa se duca la ziare sa spune…domne, vom avea un copil. Daca oamenii ma intrebau, le-as fi spus, n-ar fi fost niciun secret. Fetita se simte foarte bine si e foarte cuminte. Rade tot timpul. O cheama Scarlett Maria.Nu ne-am gandit la botez, pentru ca sotul meu e foarte ocupat. O sa vedem, probabil sfarsitul lui aprilie, inceputul lui mai, depinde de cum va fi el liber. O sa-l facem aici, in Ungaria, unde locuim, dar nu se stie niciodata. Nu am hotarat nici macar data. Oricum, va fi dupa Paste. Copilul trebuie sa fie crestinat. Nu stim inca unde, aceste detalii vor fi puse la punct in curand. Micuta s-a nascut pe 2 februarie, maine implineste o luna. Nu sunt atat de obosita pe cat s-ar crede, pentru ca am un copil foarte cuminte, foarte bun. Pe cuvant, doarme! Doarme chiar mult. Nu pot sa spun ca sunt foarte obosita. Oricum, daca sunt, e o oboseala placuta. S-a speculat ca am apelat la o mama surogat, dar nu e adevarat. Am fost foarte gravida. Am avut o sarcina foarte frumoasa, am avut noroc. Nu ma pot plange de absolut nimic”, a povestit Irina, la „Vorbeste lumea”.

