Cum a reactionat Liviu cand a aflat ca Israela a murit! Sora barbatului a dezvaluit: „A avut un…”

Sora lui Liviu Arteni a facut primele declaratii despre reactia fratelui sau la auzul vestii ca Israela a murit. Liviu a fost de negasit dupa trecerea in nefiinta a Israelei si foarte multa lume se intreba ce s-a intamplat cu el, mai ales ca ultima data cand a vorbit public, el spusese ca a ajuns sa caute in gunoaie prin strainatate. Sora barbatului a vorbit la Antena Stars despre ce face fratele sau si cum a primit vestea mortii femeii cu care a fost casatorit. „Nu, n-am vorbit cu Liviu de cand a murit Israela. Am vorbit cu sora mea din Belgia. Liviu a avut un soc foarte puternic. Urla si tipa din toti plamanii. A trait socul vietii lui. Am inteles ca Liviu se afla in Spania, in regiunea Alicante ...