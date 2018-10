Cum a reactionat Misha dupa ce l-a vazut pe Connect-R sarutandu-se cu o blonda

misha

Misha si Connect-R au divortat in urma cu mai bine de un an, dar au ramas buni prieteni de dragul fetitei lor, Maya. Surse din anturajul lor sustin ca cei doi au convenit sa nu vorbeasca urat unul despre altul in spatiul public si sa nu se afiseze cu nimeni. Cu toate acestea, meseria le cere sa fie protagonistii unor momente precum cel de la „Te cunosc de undeva”, unde Connect-R a sarutat-o pe Barbara.

Connect-R si Barbara au facut show la „Te cunosc de undeva”, sambata seara (28 octombrie). Cei doi au deschis emisiunea in rolurile celebrilor soti Beyonce si Jayz, iar la sfarsit s-au sarutat. Proaspat divortat, Connect-R a dezvaluit, insa, ca a fost vorba despre un sarut „fake”. In seara in care a avut loc acest moment spectaculos, Misha le-a transmis un mesaj fanilor ei.

„Multumesc din suflet tuturor pentru mesajele frumoase din ultima vreme , pentru toata sustinerea si aprecierea ! Multumesc pentru incurajarile si dragostea voastra ! Apreciez si va sunt recunoscatoare ! Conteaza enorm pentru mine

Toata dragostea mea si toate gandurile bune merg catre voi! Va iubesc!”, a scris Misha pe pagina ei de Facebook.

Misha si Connect-R s-au casatorit in 2013

Misha, pe numele din buletin Mihaela Mihalache, e o artista din Romania. Ea s-a casatorit civil cu Connect-R pe 24 iulie 2013, iar in septembrie, 2014, ei si-au jurat credinta si iubire in fata Lui Dumnezeu. Cand si-au unit destinele, el avea 31 de ani, iar ea, 22. Nasii cuplului sunt Pepe si Raluca. Stefan Mihalache, pe numele de scena Connect-R, s-a nascut pe 9 iunie 1982, in Bucuresti. El este un artist si actor de hip hop, dance si pop de etnie roma din Romania. Cei doi artisti au devenit parinti pe 25 ianuarie 2014.

