Cum a reactionat trustul la care este angajat Dan Negru, dupa ce vedeta a criticat urat filmul romanesc premiat la Berlin

Dan Negru a intrat intr-o polemica de proportii, dupa ce a criticat aspru filmul Touch me not/ Nu ma atinge-ma, premiat la Festivalul de Film de la Berlin cu Ursul de Aur.

Filmul romanesc atinge cateva subiecte tabu, dar pe care criticii de film le-au apreciat.

Dupa ce Dan Negru a facut o postare publica despre filmul romanesc premiat la Berlin, trustul la care este angajat prezentatorul s-a desprins de orice asociere cu Dan Negru in ceea ce priveste aceasta postare.

„Postarea lui Dan Negru de pe pagina sa personala de Facebook referitoare la filmul „Touch me not/ Nu ma atinge-ma”, un lungmetraj realizat de Adina Pintilie, castigator al Ursului de Aur, nu reprezinta pozitia oficiala a trustului. Premiul obtinut de Adina Pintilie la Festivalul de Film de la Berlin este o reusita pentru cinematografia romaneasca si o recunoastere la nivel international.”.

„Bagati-va “Ursul de aur” in fund ! Daca as posta aici imagini din film, FB mi-ar dezactiva contul. O femeie incearca sa-si vindece frigiditatea platind un barbat sa se masturbeze in fata ei. Si ala sta si se masturbeaza. Iaca filmu’. Stiu,nu inteleg eu masturbarea ca arta.Dar toti “Ursii de Aur” fac sali goale de cinema,filme ieftine cu curve si injuraturi vandute fraierilor drept arta. Pe piata libera sunt falimentare,n-au public. Bagati-va “Ursii” in fund!”, a fost postarea initiala a lui Dan Negru.

