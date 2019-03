Cum a reinventat Inspectia Judiciara sensurile limbii romane pentru a-l apara pe Liviu Dragnea

Un discurs critic la adresa justitiei din Romania, tinut de Liviu Dragnea pe 16 decembrie 2018 in fata Consiliului National al PSD, si care a culminat cu atacuri directe asupra unor magistrati, a fost interpretat de Inspectia Judiciara (IJ) ca fiind unul in limitele libertatii de exprimare. Concluzia: afirmatiile reprezinta o expresie a unei judecati de valoare, exprimata in cadrul unui discurs politic.