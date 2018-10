Cum a reusit Andreea Mantea sa slabeasca? Ce a eliminat din alimentatia sa pentru a obtine rezultate rapide

Andreea Mantea incepuse sa ia proportii in urma cu cateva luni, dar a inceput regimul pentru slabit, iar rezultatele se arata. Vedeta a marturisit cum a reusit sa revina la silueta de vis.

Recunoaste ca nu a fost usor si nu a fost vorba despre o dieta minune, insa rezultatele s-au aratat dupa multa munca. Andreea Mantea sustine ca a trebuit sa renunte la mancarea care ii place, pizza, paste, zahar, prajeli, dar si sala a avut rolul sau.

Prezentatoarea TV a marturisit ca in vacanta nu s-a ocupat deloc de corpul sau, insa are de gand sa inceapa iar sala si regimul. De asemenea, i-a fost foarte greu sa renunte la berea pe care o bea, inainte, in fiecare seara, pentru a adormi mai usor.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.