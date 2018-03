Cum a reusit Cornelia Rednic sa slabeasca peste 30 kg. "La ora 12:00 un iaurt, dupa niste morcovi, apoi ... "

Cornelia Rednic

Cornelia Rednic si-a dorit sa arate impecabil atunci cand urca pe scena si pentru ca a simtit ca este nevoie de o schimbare in viata ei, cantareata de muzica populara a tinut o dieta cu ajutorul careia a reusit sa slabeasca 33 de kilograme, iar imediat dupa ce a urmat acest regim, viata ei s-a schimbat complet.



Cum s-a schimbat viata Corneliei Rednic dupa ce a slabit 33 de kilograme?

Chiar daca a reusit sa slabeasca un numar foarte mare de kilograme, intr-un timp record, Cornelia Rednic nu a fost deloc multumita de rezultatul final. Cantareata de muzica populara a marturisit ca desi era mult mai slaba si practic a reusit exact ceea ce si-a propus, imaginea din oglinda nu era deloc pe placul ei.

„Ma infometam. Dupa ce am slabit nu mi-a mai placut de mine. Nu-mi placea deloc de mine. Aveam impresia ca-mi ies ochii din cap, ca-mi ies urechile in evidenta. Ma simteam urata. Mancam mere, morcovi, iaurt si uneori carne de pui fiarta. La ora 12:00 un iaurt, dupa niste morcovi, apoi la ora 17:00 niste carnita de pui cu ceva legume. Cand mi se facea foame mancam portocale. Nu discutasem cu niciun nutritionist, ceea ce a fost foarte rau. Dupa trei luni, ma simteam fara putere si mi-a cazut parul din cap. Dupa ce am slabit, ajunsesem la 50 si ceva de kilograme, nu ma regaseam. Mi se parea ca sunt deformata. Nu mai eram deloc pozitiva. Nu recomand nimanui ce am facut eu”, a spus Cornelia Rednic, intr-un interviu mai vechi, potrivit libertatea.ro.

Dieta stricta nu doar ca a facut-o pe Cornelia Rednic sa isi schimbe aspectul fizic, dar a influentat-o foarte mult si din punct de vedere psihic. Vedeta nu se simtea bine in pielea ei, lucru care a determinat-o sa renunte la acest stil de viata.

