Cum a salvat Hogwarts Express, trenul din Harry Potter, o familie din Scotia

Ce putea fi mai spectaculos intr-o operatiune de salvare, decat aparitia dintre aburii locomotivei Hogwarts Express, trenul facut celebru de seria de carti si filme "Harry Potter"? Scotienii nu se dau batuti cu una, cu doua, dar dupa ce s-a bucurat de o excursie in Highlands, familia Cluett, cu cei patru copii produsi intr-o serie cu ratie doi - cu varste de 6, 8, 10 si 12 ani - a solicitat ajutorul politiei, dupa ce a ramas izolata intr-o cabana din Essan, pe malul sudic al lacului Loch Eilt. Canoea familie fusese luata de apele umflate ale unui rau, iar clanul Cluett nu putea traversa tinutul mlastinos pentru a ajunge la locul in care isi parcasera dubita. In loc sa foloseasca o echip ...