Cum a scapat cu viata Adrian Despot din infernul Colectiv: ”Am avut noroc ca am cazut, ca am fost la podea”

Adrian Despot se numara printre supravietuitorii Colectiv. Cantaretul urma sa urce pe scena in noaptea tragediei alaturi de trupa Goodbye to Gravity.

Intr-un nou termen din „procesul Colectiv”, judecatorul Balanescu a audiat joi alti 11 martori. Printre ei, solistul Adrian Despot si primarul Daniel Baluta.

In acea seara, la Colectiv, Adrian Despot ar fi trebuit sa cante o melodie impreuna cu trupa Goodbye to Gravity, facusera si repetitii pentru asta. N-au mai apucat.

„Am vazut tot tavanul cuprins de flacari” Cand a izbucnit incendiul, „eram in partea stanga a scenei, intr-un fel de backstage. Discutam cu un prieten, Cezar Popescu (n.r. – membru in formatia „Vita de Vie”) si, la un moment dat, am observat ca s-a oprit muzica. Am iesit sa vad ce se intampla si atunci am vazut tot tavanul cuprins de flacari”, povesteste Adrian Despot. „Ati vazut, erau extinctoare in club?”, vrea sa stie judecatorul. „Pe vremea aia, nu ne uitam dupa extinctoare. Dupa Colectiv, am inceput sa ne uitam”, raspunde martorul. Apoi continua declaratia: „Am vazut focul, mi-am luat haina si am fugit spre iesire. Am fost norocosi sa ajungem in acel container. Nu s-a mai putut inainta, iesirea era blocata. Piciorul mi-a fost prins de altcineva in ambuscada, iar multimea din spate m-a impins si am cazut. Am avut noroc ca am cazut, ca am fost la podea”, declara Adrian Despot.

Incendiul din Colectiv, cel mai grav din istoria post-decembrista a Romaniei

Incendiul din clubul Colectiv din Bucuresti a avut loc in noaptea de vineri 30 octombrie 2015, in incinta unui local situat in Sectorul 4 din Bucuresti intr-o fosta hala a fabricii Pionierul. Incendiul s-a declansat in timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity, cu ocazia lansarii unui nou album, numit „Mantras of War”.

In urma incendiului din 30 octombrie, din clubul Colectiv, au decedat 64 de persoane. In afara de cele 26 de persoane decedate in incinta clubului si de una care a murit in drum spre spital, in faza initiala au fost identificate alte 186 de persoane ranite, din care 146 au fost spitalizate. In saptamanile de dupa incendiu au decedat alte 33 de persoane.

Un alt tanar ranit in Colectiv si-a pus capat zilelor, ducand astfel, intr-un final, numarul victimelor la 65.

A fost cel mai grav incendiu din Romania dintr-un club de noapte si cel mai grav accident din tara de dupa anul 1989, depasind, dupa numarul de decese, accidentul aviatic de la Balotesti din 1995, in care au murit 60 de persoane.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.