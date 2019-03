Cum a scapat cu viata din valuri un turist. Ce metoda stranie a folosit - VIDEO

Turist google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un turist german a gasit o metoda neobisnuita pentru a pluti in apa, dupa ce a cazut din barca in largul coastei Noii Zeelande si nu avea asupra lui o vesta de salvare. Barbatul si-a improvizat un dispozitiv flotant din jeansii pe care ii purta, relateaza Deutsche Welle. Arne Mucke si fratele sau navigau cu un iaht din Aukland spre Brazilia. La un moment dat, vela ambarcatiunii, miscata de o rafala puternica de vant, l-a izbit pe Arne, aruncandu-l in valuri. Incidentul a avut loc in largul coastei de est a Noii Zeelande. Barbatul nu purta vesta de salvare, fiind imbracat doar cu un tricou si o pereche de blugi. Fratele sau, Helge, a incercat sa-l traga din apa aruncandu-i o funie si o vesta gonflabila, dar valu ...