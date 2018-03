Cum a scapat de dureri

O femeie vine acasa si-i zice sotului, „Iti amintesti de toate durerile de cap pe care le-am avut in ultimii ani? Ei bine, nu le mai am.”

„Nu mai ai dureri de cap?” intreaba sotul, „Ce s-a intamplat?”

Sotia ii raspunde: „Una dintre prietenele mele mi-a recomandat un hipnotizator.. Acesta mi-a spus sa stau in fata unei oglinzi, sa ma holbez la mine insami si sa-mi repet ‘Nu am nici o durere de cap; Nu am nici o durere de cap; Nu am nici o durere de cap.’ Si a mers! Durerile de cap au disparut..”

Sotul a replicat, „Ei bine, este extraordinar.”

Atunci sotia-i spuse, „Stii, tu nu ai prea fost un „macho” in pat in ultimii ani. De ce nu te duci si tu la acest hipnotizator sa vezi daca nu poate sa te ajute in aceasta problema?”

Sotul a fost de acord sa incerce.

Dupa consultatie, sotul vine acasa, isi rupe hainele, isi ridica in brate sotia si o duce in dormitor. O pune pe pat si-i spune: „Nu misca, ma intorc imediat.” Se duce in baie, se reintoarce dupa cateva minute si sare in pat si face dragoste pasional cu sotia sa asa cum nu o mai facuse niciodata.

Nevasta-sa e uluita, „Iubitule, a fost minunat!” Barbatul ii spune „Nu misca, ma intorc imediat.” Se intoarce in baie, sta cateva minute, se intoarce in dormitor si runda a doua a fost mai buna chiar si decat prima oara. Sotia ramane ametita si extaziata.

Barbatul ii spune din nou, „Nu misca, ma intorc imediat.” Si se intoarce iar in baie. De data asta, sotia il urmeaza in liniste si acolo, in baie, il vede stand in fata oglinzii si repetand: „Ea nu este sotia mea. Ea nu este sotia mea. Ea nu este sotia mea…!”

>

>

Mentiune:

Inmormantarea si funeraliile barbatului vor avea loc maine

