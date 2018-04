Cum a slabit Adriana Bahmuteanu 24 de kilograme. “M-am simtit rau. Eram umflata si am zis stop”

Prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuteanu a slabit peste 20 de kilograme. Vedeta a explicat cum a reusit si de a decis sa scape de kilogramele in plus.

Adriana Bahmuteanu, care a fost maritata cu omul de afaceri Silviu Prigoana, cu care are doi copii, arata din ce in ce mai bine in ultima perioada de timp.

Adriana Bahmuteanu, care nu intentioneaza sa se casatoreasca din nou, a trecut printr-o transformare majora, reusind sa slabeasca 24 de kilograme. De la 87 de kilograme, vedeta a ajuns sa cantareasca 63 de kilograme.

Adriana Bahmuteanu a explicat, pentru click.ro, care a fost motivul pentru care a decis sa slabeasca si cum a reusit sa ajunga la silueta mult-dorita.

”M-am apucat sa consum doar hrana pe baza de legume, dupa ce m-am simtit rau. Ma miscam greu, eram umflata si am zis ”stop”. Mananc multe verdeturi, salate, si pot sa spun ca am avut noroc si cuu faptul ca nu prea imi placeau dulciurile. Acum, spre exemplu, poftesc la covrigi.

Cand merg cu prietenii la gratar, sfaraie carnea langa mine, insa eu prefer tot legumele mele. Am ajuns la 63 de kilograme, atat am acum. Nu fac sport, dar alerg toata ziua, cu munca, dupa copii, acasa.

Nu am timp sa merg la sala si nici la saloane. Mai fac cateodata masaj”, a declarat Adriana Bahmuteanu pentru sursa mai sus-mentionata.

