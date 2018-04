Cum a slabit Monica Anghel 25 de kilograme? Vedeta sustine ca nu si-a micsorat stomacul, ci…

Monica Anghel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Monica Anghel a infirmat zvonurile conform carora ea ar fi suferit in urma cu cateva luni o operatie de micsorare a stomacului. Artista a explicat chiar in ziua de Paste care este adevarata metoda prin care a reusit sa slabeasca miraculos. Nu este vorba despre nicio operatie la stomac cu scopul de a slabi, Monica Anghel a pierdut din greutate cu ajutorul nutritionistului si a unui regim corect organizat. Artista a povestit despre probleme medicale cu care se confrunta in trecut si a explicat cum a reusit sa treaca peste ele, marturisind ca in prezent ea se simte foarte bine. “Asta este doar inceputul (n.r. slabirea). A fost o perioada destul de dificla. Erau probleme mai vechi, de 10 ani d ...