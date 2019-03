Cum a sponzorizat Gigi Becali unul dintre show-urile Romaniei la Eurovision. „E pentru Romania, iti dau banii”

Omul de afaceri a contribuit cu o suma mare de bani la realizarea unuia dintre show-urile cu care Romania s-a prezentat la un concurs Eurovision.

Cantaretul Andrei Stefanescu a povestit cum Gigi Becali a sponzorizat show-ul realizat de Romania la Eurovision in anul 2007, atunci cand tara noastra a fost reprezentata de formatia Todomondo.

Gigi Becali a dat 5.000 de euro ca spectacolul Romaniei de pe scena de la Helsinki sa iasa perfect.

„Gigi Becali m-a ajutat pe mine direct, in 2007. Lumea trebuie sa stie. In 2007 sau 2008, cand am castigat noi Eurovision Romania, am plecat la Helsinki. La Helsinki, din pacate, pentru scenografia noastra… Noi aveam niste momente, voiam niste artificii, niste perdele de artificii care sa sara de sus. Asa era momentul nostru gandit la Bucuresti.

In spate era un perete plin de leduri, pe scena la fel, se vedeau tot felul de imagini din tarile respective, despre care noi cantam. La un moment dat, pe final ne trebuiau niste artificii care sa sara, sa coboare, era un moment culminant al piesei. Neavand posibilitatea, costau 5.000 de euro ce ne trebuia… N-am avut la cine sa apelam si am apelat la Gigi. Gigi Becali a zis: „E pentru Romania? Iti dau banii”.

Si ne-a dat cei 5.000 de euro, cu care noi am reusit sa facem momentul sa arate foarte bine Romania. Noi eram Romania in momentul acela. A dat acest cadou pentru ca noi sa avem un show frumos la spectacol. Face lucruri care ajuta oameni si care nu se stiu”, a dezvaluit Andrei Stefanescu la emisiunea Star Matinal De Weekend, de la Antena Stars.

Duminica, 17 februarie, are loc finala Selectiei Nationale Eurovision 2019. Finalistii Eurovision Romania 2019 au fost alesi in urma a doua semifinale care au avut loc la Iasi si Arad. Finala Selectiei Nationale va avea loc in Bucuresti, la Sala Polivalenta.

