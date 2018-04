Cum a trecut Cristina Siscanu peste cele 7 zile in care a stat despartita de Madalin Ionescu

madalin ionescu si cristina siscanu

Pentru prima oara de cand formeaza un cuplu, Madalin Ionescu si sotia sa, Cristina Siscanu, au petrecut 7 zile separat. Acum, Cristina Siscanu ne spune cum a trecut peste perioada in care a stat despartita de fostul prezentator tv.

Motivul despartirii celor doi nu a avut la baza o neintelegere, ci a fost strict legat de sanatate.

Madalin Ionescu a luat decizia sa plece, in Turcia, la o clinica de detoxifiere din Bodrum.

Astfel, pentru ca cineva trebuia sa ramana acasa cu micuta Petra, Madalin Ionescu a plecat la Bodrum, insotit de fratele sau Dragos, in timp ce fosta stirista Cristina Siscanu a ramas in tara. Oricum, in aceasta perioada, Cristina Siscanu alapteaza si nu ii este permis sa tina o dieta alimentara.

“S-a simtit minunat, a venit zen! A mers cu fratele lui, au stat o saptamana acolo, au mancat numai frunze si sucuri, s-au plimbat pe mare si a fost minunat. E pentru prima oara cand am stat despartiti si noi 7 zile. Eu nu am putut sa merg, ca m-as fi dus, dar nu am putut pentru ca alaptez si nu pot sa tin o cura de detoxifiere”, a spus Cristina Siscanu. Ocupata pana peste cap cu pregatirile pentru botezul Victoriei, fetita Gabrielei Cristea pe care o va crestina, nasica Cristina Siscanu spune ca nu stie cand a zburat timpul si sotul ei s-a si intors acasa.

Ce a spus Madalin Ionescu despre plecarea sa

„Prima oara intr-o vacanta doar noi doi… Aveam 11 ani cand ne-am nimerit in aceeasi tabara. Eram noi si inca vreo suta de copii… Au trecut atatia ani! Daca mi-ar fi spus cineva in urma cu o luna ca voi pleca intr-o vacanta numai cu fratele meu, as fi ras cu lacrimi! Noroc ca avem fiecare camera si baia lui, plus un living, bucatarie, terasa, gradina, vedere la mare… Ma rog… fite! Aaa e la prima vacanta impreuna!”, a scris Madalin Ionescu pe contul sau de socializare cand se afla in Turcia, la Bodrum.

Madalin este prieten bun cu Cesur Durak, specialist in detox, al carui program, Turcare, face furori la nivel international. Nu de alta, dar cu totii avem nevoie de medici buni, pe care este foarte greu sa ii gasim. Cesur Durak a dezvoltat un nucleu care ajuta romanii sa ajunga la cei mai buni specialisti straini, in functie de diagnostic.

Cesur Durak, unicul specialist detox din Romania, este expertul si reprezentantul exclusiv pe piata din Romania al programelor de detoxifiere care au devenit un adevarat fenomen printre adeptii tot mai numerosi ai vietii sanatoase si care sunt disponibile la centrul Sianji Well Being, in Bodrum.

