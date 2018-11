Cum alegeti invitatiile de nunta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Impresionarea oaspetilor din primul moment este simpla daca alegeti invitatiile potrivite in functie de gusturile voastre si de stilul nuntii. Daca doriti sa incepeti nunta cu dreptul, iata cativa factori de luat in considerare. Invitatiile de nunta vor fi unele dintre primele indicii pe care invitatii vostri le vor avea despre petrecere. Acestea reprezinta o parte fundamentala a nuntii, iar alegerea facuta trebuie sa fie in acord cu stilul evenimentului, deoarece invitatiile dezvaluie intotdeauna mult mai mult decat ziua, ora si locul evenimentului. Invitatiile in culori sobre si caligrafii clasice ii vor determina pe cei dragi sa caute rochii de seara elegante. In schi ...