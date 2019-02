Cum apar temele Kremlinului in retorica PSD-ALDE si cui convine ca Romania sa rateze presedintia UE Interviu

Puterea politica de la Bucuresti a construit un scenariu in care Uniunea Europeana are standarde duble - a spus-o chiar Viorica Dancila - si discrimineaza Romania. O tema care pare infuzata dinspre canalele de comunicare ale Kremlinului, caruia ii servesc de minune euroscepticismul si populismul care isi fac aparitia in UE, tocmai in preajma alegerilor pentru Parlamentul European.