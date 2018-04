Cum ar fi fost mituit un cunoscut profesor universitar din Constanta: Interceptari pana astazi secrete! Gata, ai rezolvat? Bravo, ma, felicitari! Bravo!“

Judecătorii din cadrul Curţii de Apel Constanţa au stabilit cel de-al 17-lea termen (19 aprilie) în apelul dosarului în care, profesor universitar doctor, fost decan al Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii „Ovidius“, a fost condamnat în primă instanţă la ani grei de închisoare pentru luare de mită. Tot în prezenta cauză,, un student grec, a fost condamnat, tot în primă instanţă, la doi ani de detenţie cu suspendare. În cursul urmăririi penale, dar şi în cursul cercetării judecătoreşti,a susţinut că este victima unei înscenări. Asta în timp cea recunoscut faptele şi a solicitat aplicarea procedurii simplificate.În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că, la data de 23 ianuarie 2015, numita P.A., persoană căreia, în aceeaşi zi, i s-a acordat statutul de martor ameninţat, prin protecţia datelor de identitate, a formulat o sesizare penală împotriva inculpatului colonel în rezervă, profesor universitar doctor, fostul decan al Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii „Ovidius“ Constanţa, din care rezultă că, în data de 26 ianuarie 2015, inculpatul ar urma să primească, cu titlu de mită, suma de 400 de euro de la un student grec (), înmatriculat în anul 5 al Facultăţii de Farmacie, pentru a-l promova la două examene la care acesta înregistrează restanţe.Tot în actul de sesizare a instanţei se mai arată că, în data de 26 ianuarie 2015, martora P.A. şi inculpatuls-au deplasat împreună la biroul profesoruluisituat la mansarda facultăţii, având numărul M1, martora rămânând afară, pe holul facultăţii, în timp ce inculpatul a mers în biroul profesorului pentru a-i da plicul cu bani. „La întoarcere, după circa 1 - 2 minute, inculpatul F.E. i-a povestit martorei că nu a putut să-i dea banii profesorului întrucât acesta i-a zis că este ocupat, urmând să susţină un examen, şi l-a poftit afară înainte ca studentul să aibă ocazia să-i ofere suma de bani. Intenţia inculpatului F.E. de a se prezenta, în acea zi, în biroul inculpatului Ţ.G. este confirmată şi de discuţia telefonică pe care inculpatul F.E. o are, în data de 26.01.2015, cu un alt student, căruia îi spune că merge să se întâlnească, la catedră, cu titularul disciplinei Farmacologie - inculpatul Ţ.G.“, conform documentelor oficiale.Magistraţii mai arată că inculpatul F.E. a hotărât să revină în dimineaţa zilei de 28 ianuarie 2015, luându-o cu el, din nou, pe martora P.A. „Încă o dată, interceptările autorizate ale comunicărilor telefonice dintre inculpatul F.E. şi martora P.A. confirmă pregătirea şi efectuarea deplasării sus menţionate. Astfel, în jurul orelor 8.00, cei doi s-au deplasat împreună la sediul Facultăţii de Farmacie şi au urcat la mansardă spre biroul inculpatului Ţ.G. Inculpatul F.E. i-a spus martorei că va încerca din nou să-i ofere profesorului plicul cu cei 200 de euro, martora rămânând pe holul mansardei, în timp ce inculpatul F.E. a urmărit oportunitatea de a pătrunde singur în biroul profesorului, lucru pe care l-a şi realizat. După aproximativ două minute, inculpatul F.E. a ieşit din biroul inculpatului Ţ.G., martora întrebând-l dacă a reuşit să-i dea plicul cu bani profesorului, acesta răspunzând afirmativ, motiv pentru care martora l-a felicitat de mai multe ori, spunându-i «felicitări, bravo»“.P.A.: Gata, ai rezolvat?F.E.: ?!P.A.: Bravo! Hai!F.E.: Gata!...P.A.: Bravo, bravo! Bravo, mă, felicitări! Bravo!F.E.: Gata. Ce facem?P.A.: Păi, ce să facem? Aş vrea să fumez.F.E.: A!P.A.: Dă şi tu o ţigară că mi s-au terminat ţigările... Ţi-am zis, vezi?F.E.: Am fost norocos, nu a fost ea (n.n. - laboranta a lipsit din biroul profesorului în momentul pătrunderii inculpatului F.E.)P.A.: Dar ce, ce ţi-a zis?F.E.: A!?P.A.: Ce ţi-a zis?F.E.: Am zis. Pentru farmacie clinică. Un ajutor... aşa.P.A. Îhî, ajutoare, da.F.E.: ...aşa mică…P.A.: Şi…hai să coborâm jos. Bravo, bravo! Foarte bine! Felicitări!F.E.: Mi-a zis: „O să fie uşor“...P.A.: O să fie mai uşor, nu?În actele oficiale se arată că, în urma percheziţiei desfăşurate în biroul inculpatuluila data de 28 ianuarie 2015, la scurt timp după părăsirea biroului de către inculpatul, nu s-a reuşit identificarea plicului cu suma de 200 de euro şi cu bileţelul conţinând numele, anul de studii, grupa şi disciplina a cărei promovare se urmărea prin oferirea mitei, care ar fi fost remise inculpatuluide către inculpatul„Cu toate acestea, în borseta personală a inculpatului, într-un compartiment interior, au fost identificate 30 de bucăţi de hârtie de diferite dimensiuni şi culori cu diverse însemne făcute cu pix de culori diferite ori dactilografiate la calculator, precum şi patru plicuri goale, respectivele înscrisuri corespunzând perfect cu descrierea făcută de inculpatul F.E. şi de martora P.A. asupra bileţelelor care trebuiau introduse în plicurile cu bani oferite inculpatului. Mai mult, în portmoneul inculpatuluia fost identificată suma de 1.150 de euro, care este posibil să provină din plicurile aduse de persoanele ale căror bileţele au fost identificate în borseta inculpatului“, se mai arată în actele oficiale.Magistraţii arată că, ulterior, pe biroul de lucru, pe colţul din stânga, în partea frontală, sub un suport de birotică din material PVC de culoare maro-roşcat, a fost identificat un plic de culoare albă ce se afla lipit, respectiv, uşor prins de partea inferioară a suportului.„Cu ocazia deschiderii plicului, în interior au fost identificate două bancnote cu cupiura de 100 de euro, având următoarele serii (…), şi un bilet de hârtie de culoare albă cu următorul înscris olograf: «ANI V F E Farmacie clinică 04.02.2015». De asemenea, cu privire la cele 30 de bileţele conţinând nume, discipline, ani de studiu şi grupe, identificate în borseta sa,a spus: «Studenţii au diverse probleme legate de evidenţa activităţii didactice, de taxe, de recuperări etc. În aceste condiţii, apelează la profesori în diverse circumstanţe. Când apelează la mine, eu le spun să-şi scrie numele, anul, grupa şi disciplina la care au probleme. Ei se conformează şi îmi lasă mie, laborantului sau asistentului înscrisurile respective. Eu le centralizez, când am timp, sau merg cu ele direct la cataloage sau la secretariatul facultăţii şi le verific»“.„Ulterior, în intervalul 28 ianuarie 2015 - 5 februarie 2015, numiţii (…), toţi studenţi ai Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii «Ovidius» Constanţa, au formulat denunţuri împotriva inculpatuluicare confirmă, în mod categoric, natura infracţională a respectivelor bileţele, identificate în borseta inculpatului, înscrisuri care însoţeau sumele de bani cu titlu de mită din plicurile înmânate de studenţii respectivi inculpatuluipentru a-i promova la examenele de la disciplinele pe care le preda în cadrul facultăţii menţionate anterior. În consecinţă, prin Ordonanţa nr. 23/P/2015 din data de 6.02.2015, s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de inculpatulcu privire la săvârşirea a încă zece infracţiuni de luare de mită“, se mai arată în dosar.În final, după finalizarea cercetării judecătoreşti, Tribunalul Constanţa a reţinut că inculpatuleste în vârstă de peste 60 de ani, este cetăţean român, a absolvit studii superioare, este profesor universitar doctor la Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii „Ovidius“ Constanţa şi colonel de armată în rezervă.Din fişa de cazier judiciar a reieşit că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale. În cursul urmăririi penale, dar şi în cursul cercetării judecătoreşti,nu a recunoscut comiterea faptei care i s-a reţinut în sarcină, susţinând că este victima unei înscenări, însă cariera universitară, dublată de o activitate ştiinţifică prodigioasă, a determinat Tribunalul să reţină atenuantele prevăzute de art. 75, alin. 2, lit. b Cod penal, sens în care va face aplicarea dispoziţiilor art. 76, alin. 1 Cod penal.„Aspectele obiective reţinute în favoarea inculpatuluideterminate de actele în circumstanţiere depuse la dosarul cauzei pot convinge un observator obiectiv că perioada parcursă de acesta în timpul măsurii controlului judiciar au fost apte să convingă inculpatul asupra rigorilor legii penale, dar şi să îl determine să conştientizeze gravitatea faptelor sale, însă faptele dovedite în mod indubitabil, cuantumul modic al pedepselor orientate către minimul prevăzut de lege, în contextul reducerii cuantumului din perspectiva aplicării corelative a dispoziţiilor art. 76, alin. 1 Cod penal, impun executarea pedepselor în regim de detenţie, aceasta fiind consecinţa legală a reţinerii celor 11 acte materiale distincte“.„Inculpatul, cetăţean grec, absolvent al Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii «Ovidius» Constanţa, nu este căsătorit şi nu are copii. A recunoscut faptele şi a solicitat aplicarea procedurii simplificate, actul material fiind unul izolat şi în acest context instituţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere răspunde pe deplin exigenţelor cauzei, instanţa, în virtutea obligaţiilor pe care le va institui în sarcina inculpatului, fiind în situaţia de a fi convinsă asupra reeducării acestuia pe perioada termenului de încercare“.În final,a fost condamnat la opt ani şi opt luni de închisoare cu executare. Instanţa a dispus confiscarea specială a sumei de 1.150 de euro identificată asupra sa cu ocazia percheziţiei din data de 28 ianuarie 2015.a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru dare de mită.