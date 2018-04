Cum arata acum femeia de care Hagi a divortat pentru ca „nu aducea la timp painea la masa”. Fotbalistul a scris in cererea de divort ca sotia lui „a intarziat cu painea la masa si ar fi pus miere in cafea in loc de zahar”

Hagi

Toata lumea o stie pe Marilena, actuala sotie a lui Gica Hagi, femeia care i-a daruit doi copii, o fata si un baiat. Insa prea putini stiu ca Regele fotbalului romanesc mai are la activ o casatorie, consumata, ce-i drept, acum 27 de ani.

Mai precis, in 15 iulie 1990, geniul balonului rotund s-a casatorit cu Lena Celnicu, o tanara machidoanca.

Erau nascuti in aceeasi zi si in aceeeasi luna, dragostea lor parea desprinsa din basme. Din pacate, ca sa-l citam pe marele nostru fotbalist, ”n-a fost sa fie”. Cei doi soti nu s-au inteles, s-au distantat si, dupa doar cateva luni de mariaj, Hagi a depus cererea de divort la Tribunalul Constanta.

Motivele invocate au fost de-a dreptul hilare. Hagi a scris in cerere ca sotia lui a intarziat cu painea la masa si ar fi pus miere in cafea in loc de zahar. Actiunea a fost respinsa de magistrati, insa Gica a mutat procesul la Bucuresti. Fara castig de cauza, Hagi a luat tribunalele la rand, pe cel din Oradea, din Brasov si, in final, din nou Bucuresti, unde a si reusit sa divorteze.

Fosta sotie s-a ales cu suma de 300.000 de dolari de pe urma divortului si si-a refacut viata destul de tarziu, prin 2004. Hagi nu a stat prea mult singur, ci s-a casatorit cu actuala nevasta in 1995.

Brigitte Sfat, din nou in razboi cu Ilie Nastase: «Eu am o problema cu el!»

Certurile dintre Ilie Nastase si Brigitte par interminabile. Desi in repetate randuri cei doi au marturisit ca au sentimente profunde unul pentru celalalt, intampina des cumpene in relatie. De curand ei au fost suprinsi avand o cearta foarte acida in strada, aproape batandu-se, dar apoi ei si-au petrecut weekend-ul impreuna si au mers la cina romantica. Brigitte Sfat a declarat intr-o emisiune difuzata luni, 2 aprilie, ca are sentimente puternice pentru Ilie si chiar daca nu ar mai forma un cuplu, ea si-ar dori sa ramana prieteni.

Brigiite a publicat pe o retea de socializare o frantura dintr-o conversatie purtata intre ea si Amalia, fosta sotie a lui Ilie Nastase in care s-au certat, Amalia cerandu-i lui Brigitte sa nu mai vorbeasca niciodata cu copiii ei. Pe langa acest schimb de replici, Brigitte i-a transmis un mesaj si unei presupuse amante a lui Ilie, cerandu-i sa nu mai publice fotografii vechi pe Instagram, deoarece stie despre relatia dintre ea si sotul ei.

In cadrul unei emisiuni Antena Stars, Brigitte Sfat a marturisit ca ea de fapt nu ar avea o problema cu femeile din viata sotului ei, ci cu Ilie.

