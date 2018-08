Cum arata acum Monica Anghel dupa ce a slabit 30 de kilograme

Maiorul Laurențiu Cazan, coordonatorul acțiunii jandarmilor din Piața Victoriei, a explicat că cetățenii israelieni au fost bătuți pentru că jandarmii încercau să îi prindă pe huliganii care se urcau în taxiuri pentru a fugi din Piața Victoriei. El a explicat că jandarmii îi căutau pe cei care au in ...

Presedintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, va propune ca in cazul soferilor care co...

Distribuie Tweet Facebook E-mail In orele in care a fost internata, jandarmerita agresata in Piata Victoriei a avut un comportament ciudat Jandarmerita Stefania nu va uita multa vreme ce s-a intamplat vinerea trecuta la mitingul din ...